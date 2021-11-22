В Сеуле открыт бюст Льва Толстого

Photo : Посольство РФ в РК

22 ноября в сквере у Дома литературы в Сеуле состоялась церемония открытия бюста великого русского писателя Льва Толстого. В ней приняли участие замминистра культуры, спорта и туризма РК О Ён У, потомок писателя, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, посол России в РК Андрей Кулик, представители учреждений культуры РК. Инициаторы установки бюста, автором которого является молодой скульптор Санкт-петербургской академии художеств имени Ильи Репина Екатерина Пильникова, южнокорейские учреждения культуры Пушкинский дом и Дом литературы. Лев Толстой - первый русский писатель, с которым познакомились корейские читатели. Бюст открыт в рамках серии мероприятий международного культурного проекта «Русские сезоны», которые включают также выставку работ молодых художников Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина и концерты Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.