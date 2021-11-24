Рождаемость в РК в сентябре достигла нового рекордно низкого уровня

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По данным Национального статистического управления, в сентябре в РК родились в общей сложности 21.920 детей, что на 6,7% меньше, чем в прошлом году. Это самый низкий показатель за сентябрь с 1981 года, когда начался сбор соответствующих данных. В период с июля по сентябрь общий коэффициент рождаемости - среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь, - опустился до рекордно низкого уровня 0,82. Это на 0,2 ниже показателя того же периода прошлого года. Показатель составляет менее единицы четвёртый год подряд. В сентябре в РК умерли 25.566 человек, что на 5% больше, чем годом ранее. Это привело к сокращению численности населения страны на 3.646 человек. Естественная убыль населения началась в прошлом году, когда количество умерших превысило количество новорождённых на фоне быстрого старения и низкой рождаемости. В сентябре в стране зарегистрированы 13.733 брака, что на 10,4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. За тот же период зарегистрированы 8.366 разводов, что на 12,3% меньше, чем в сентябре прошлого года.