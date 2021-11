В РК проходит автосалон 2021 Seoul Mobility Show

Photo : YONHAP News

25 ноября в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо стартовал крупнейший в РК автосалон «2021 Seoul Mobility Show», который продлится 11 дней. Его особенностью в этом году станет то, что сразу несколько ведущих мировых автопроизводителей - Hyundai Motor, Kia, Mercedes-Benz, BMW и Audi - представят новые модели экологически чистых транспортных средств и концепции будущего. Компания Hyundai Motor назвала свою выставку «Привет из нового будущего» (Greetings From The New Future), в рамках которой будут представлены 12 моделей новых и серийных автомобилей, в том числе беспилотный электромобиль IONIQ 5, разработанный совместно с Motional. Kia в числе 11 новых моделей представит второе поколение экологически чистых кроссоверов Niro. Весь модельный ряд Mercedes-Benz Korea будет полностью состоять из электромобилей. В их числе впервые в РК будет представлен первый полностью электрический седан класса люкс EQS. BMW Korea представит публике три электромобиля - полностью электрическую флагманскую модель iX, полностью электрический Gran Coupé i4 и новый серийный электрический кроссовер iX3. Audi Korea представит в общей сложности 18 автомобилей, четыре из которых будут впервые представлены в РК.