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В Корее

28 ноября в РК 3.309 новых случаев COVID-19

Write: 2021-11-29 11:22:15Update: 2021-11-29 11:22:36

28 ноября в РК 3.309 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 28 ноября в стране зарегистрированы 3.309 новых случаев  COVID-19. Это меньше, чем накануне, но сокращение вызвано меньшим числом тестов в выходные дни. Опасения медков вызывает рост числа тяжёлых случаев заболевания и возможность проникновения в страну нового варианта коронавируса Омикрон. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли 32 человека. Общее число умерших составило 3.580 человек. Коэффициент смертности - 0,81%.  629 человек находятся в тяжёлом и критическом состоянии. Это на 18 меньше, чем накануне, но число таких пациентов превышает 600 уже неделю. Рост числа заболевших, а также числа пациентов, находящихся в критическом состоянии, заставляют правительство подумать об усилении карантинных мер. 
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