Объём промышленного производства сократился в октябре на 1,9%

Photo : YONHAP News

По данным Национального статистического управления РК, опубликованным 30 ноября, объём промышленного производства сократился в октябре текущего года на 1,9% по сравнению с сентябрём. Это стало самым большим снижением с апреля 2020 года, когда объём промышленного производства упал на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, в годовом исчислении показатель вырос на 4,8%. Промышленное производство снижается четвёртый месяц подряд из-за сбоев в глобальной цепочке поставок. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем из-за нехватки автомобильных полупроводников. В результате производство автомобилей упало на 5,1%. Розничные продажи, которые являются показателем частных расходов, выросли в октябре на 0,2%. Их рост оказался гораздо меньше, чем в предыдущем месяце, когда он составил 2,4%. 1 ноября в РК вступила в действие схема «жить с COVID-19», предусматривающая ослабление карантинных ограничений. Ожидалось, что это увеличит частные расходы. Однако из-за возобновившегося роста заболеваемости и появления нового варианта коронавируса Омикрон возникли опасения, что экономическая неопределённость может усугубиться.