В Душанбе состоялся форум «РК – Центральная Азия»

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30 ноября в Душанбе состоялось очередное совещание министров иностранных дел Форума сотрудничества «РК – Центральная Азия». В мероприятии приняли участие около ста экспертов и представителей сторон, включая министров иностранных дел РК Чон Ый Ёна, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Кыргызстана Руслана Казакбаева, Туркменистана Рашида Мередова, Узбекистана Абдулазиза Камилова и замминистра внешнеполитического ведомства Казахстана Марата Сыздыкова. Главная тема форума – взаимодействие РК и стран Центральной Азии в вопросах восстановления экономики в посткоронавирусный период. Его участники обсудили планы укрепления сотрудничества в четырёх областях, а именно, в лесном хозяйстве, энергетике, цифровой сфере и здравоохранении. Глава южнокорейского МИД Чон Ый Ëн в своём выступлении заявил, что РК и страны Центральной Азии добились заметных результатов в развитии отношений за последние 30 лет, и сейчас они столкнулись с общими проблемами в виде изменения климата и пандемии коронавируса. Чон Ый Ëн предложил развивать сотрудничество, руководствуясь такими принципами, как зелёное развитие, создание новых двигателей роста за счёт применения технологий будущего и рост, ориентированный на человека. По его словам, это позволит использовать кризис в качестве новой возможности. Представители стран Центральной Азии выразили надежду на укрепление сотрудничества с РК в процессе перехода к зелёной и цифровой экономике. По итогам мероприятия его участники приняли план работы на следующий год, утвердили кандидатуру южнокорейского представителя Ли Чжон Гука на пост исполнительного директора секретариата, а также подписали совместную декларацию. В следующем году форум состоится в Сеуле.