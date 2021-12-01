В РК два дня подряд более пяти тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 1 декабря в стране зарегистрированы 5.266 новых случаев COVID-19. Это максимальное суточное число с начала пандемии коронавируса, и более пяти тысяч заболевших регистрируются два дня подряд. Число пациентов в критическом состоянии достигло нового максимума - 733 человека, второй день превышая отметку в 700 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 457.612 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, в стране зарегистрированы ещё 46 смертей. Общее число умерших составило 3.705 человек. Коэффициент смертности - 0,81%. Резкий рост заболеваемости медики связывают с ослаблением антивирусных ограничений в рамках правительственного плана постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. 29 ноября было решено остановить его дальнейшую реализацию. Ситуацию усугубило появление нового варианта коронавируса Омикрон.