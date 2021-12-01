Национальное собрание РК ратифицирует соглашение о ВРЭП

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1 декабря комитет по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли Национального собрания РК принял проект ратификации соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП). Теперь последует процедура ратификации документа в Национальном собрании РК. По истечении 60 дней после этого, то есть в начале февраля следующего года, соглашение о ВРЭП вступит в силу в РК. ВРЭП представляет собой многостороннее торговое соглашение, в котором участвуют 15 государств: 10 стран АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам) и 5 стран, не входящих в АСЕАН (Австралия, Китай, Япония, РК и Новая Зеландия). Первоначально в переговорах о создании ВРЭП принимали участие 16 стран, включая Индию. Однако позже последняя вышла из переговоров. Оставшиеся 15 стран подписали соглашение в ноябре прошлого года. С 1 января 2022 года ВРЭП вступит в силу в 10 странах, уже ратифицировавших соглашение. После завершения ратификации во всех 15 странах ВРЭП станет крупнейшим в мире соглашением о свободной торговле. РК уже заключила двусторонние соглашения о либерализации торговли с большинством стран-участниц ВРЭП. Поэтому значительных изменений в торговых отношениях с ними не предвидится. Однако ВРЭП станет первым подобным соглашением, включающим РК и Японию.