Национальное собрание РК ратифицировало соглашение о ВРЭП

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Поздно вечером 2 декабря Национальное собрание РК ратифицировало соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП). Это региональное соглашение о свободной торговле охватывает около трети мирового валового внутреннего продукта. Ратификация стала возможна после того, как РК в ноябре прошлого года подписала соглашение с 10 странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Китаем, Японией, Австралией и Новой Зеландией. Это первое соглашение о свободной торговле, в котором участвуют РК и Япония. Оно вступит в силу в РК через 60 дней после ратификации, то есть, в начале февраля следующего года. 1 января 2022 года соглашение вступит в силу в 10 странах, ранее ратифицировавших его. После завершения ратификации во всех 15 странах ВРЭП станет крупнейшим в мире соглашением о свободной торговле.