МИД РК усилил дипломатическую активность в борьбе с COVID-19

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РК в прошлом году усилила дипломатическую активность, чтобы справиться с новыми вызовами, связанными с пандемией COVID-19, и присоединиться к глобальным усилиям по борьбе с трансграничными угрозами здоровью. Об этом говорится в Белой книге по дипломатии за 2021 год, опубликованной 6 декабря. В отдельной главе подробно описывается дипломатическая деятельность по защите граждан страны и предприятий за рубежом, обеспечению безопасности, медицинского обеспечения, региональной координации в борьбе с пандемией. «Министерство иностранных дел отреагировало на меняющуюся обстановку внутри страны и за рубежом, чтобы защитить народ и национальные интересы»,- написал в предисловии к книге министр иностранных дел Чон Ый Ён. Что касается межкорейских отношений, то министерство заявило, что оно продолжает усилия по возобновлению переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации, несмотря на блокировку границ и инциденты, которые усилили напряжённость на Корейском полуострове. Последняя версия Белой книги описывает Японию как «ближайшего соседа» РК. Это выражение используется второй год подряд.