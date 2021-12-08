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2021 год может стать самым тёплым за последние 48 лет

Write: 2021-12-08 12:35:40Update: 2021-12-08 12:40:59

2021 год может стать самым тёплым за последние 48 лет

Photo : YONHAP News

Средняя температура воздуха в РК в период с января по ноябрь текущего года составила плюс 14,4°С. Это самый высокий показатель, начиная с 1973 года. Температура в декабре, по прогнозам синоптиков, будет держаться на уровне прошлых лет или немного выше. Таким образом, текущий год может стать самым тёплым за последние 48 лет. Семь температурных рекордов с января по ноябрь приходятся на период с 2010 года, отмечают синоптики. Это, в свою очередь, свидетельствует о продолжающихся в стране тенденциях потепления. В текущем году необычно высокая температура была зарегистрирована осенью, а также в феврале и марте. Средний показатель с сентября по ноябрь составил 14,9°С выше нуля, что является пятым результатом с 1973 года. Синоптики объясняют данное явление влиянием высокого субтропического давления. Средняя температура с 1 сентября по 15 октября превысила отметку в 20°С, составив 20,9°С. Это самый высокий показатель в период после 1973 года. Минувшей осенью выпало 256,4 мм осадков, что незначительно меньше, чем в прошлом году.
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