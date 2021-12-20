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В Корее

20-21 декабря обсуждаются детали новогодней президентской амнистии

Write: 2021-12-20 13:45:42Update: 2021-12-20 13:46:06

20-21 декабря обсуждаются детали новогодней президентской амнистии

Photo : YONHAP News

20-21 декабря специальный комитет по новогодней президентской амнистии  определит список лиц, на которых будет распространяться последняя амнистия в период пребывания Мун Чжэ Ина на посту президента страны. В состав комитета входят 9 человек, включая министра юстиции, генерального прокурора, их первых заместителей и независимых экспертов.  Утром 20 декабря министр юстиции Пак Пом Ге отказался отвечать на вопросы журналистов по поводу того, кто подпадёт под предстоящую амнистию. Ранее высказывались предположения, что в список войдут в основном люди, отбывающие наказание за присвоение чужого имущества с целью обеспечения себя средствами к существованию. Комитет не будет обсуждать возможность амнистии осуждённых политиков, включая бывших президентов Ли Мён Бака и Пак Кын Хе, бывшего премьер-министра Хан Мён Сук, а также вице-председателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который освобождён условно-досрочно. Данный вопрос находится в компетенции президента.
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