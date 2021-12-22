Экс-президент РК Пак Кын Хе помилована

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Экс-президент РК Пак Кын Хе включена в список из 3.094 человек, подлежащих новогодней президентской амнистии. Об этом сообщил 24 декабря представитель правительства. Экс-президент приговорена к 22 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и превышении полномочий. Она находится за решёткой с марта 2017 года после импичмента. В этом году 69-летняя Пак Кын Хе трижды попадала в больницу из-за болей в плече и пояснице. В 2019 году ей сделали операцию на плече. Она была амнистирована в связи с ухудшением состояния здоровья. Ожидается, что освобождение бывшего президента окажет влияние на президентские выборы в марте следующего года, поскольку Пак Кын Хе поддерживают избиратели города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, оплоте основной оппозиционной партии Сила народа. Объявлено также о о помиловании Хан Мён Сук, занимавшей пост премьер-министра РК в 2006-2007 годах при администрации президента Ро Му Хёна. Она была обвинена в незаконном получении денежных средств на политические цели, но неоднократно заявляла о своей невиновности, утверждая, что никогда не принимала деньги, и что обвинения против неё были сфабрикованы. Однако бывший президент страны Ли Мён Бак, который отбывает 17-летний срок тюремного заключения за причастность к коррупции, не включён в список подлежащих амнистии. Решение о помиловании бывших политиков принято как средство преодоления общенационального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и отхода от «печальной истории прошлого»,- говорится в сообщении правительства.