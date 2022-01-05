РК готовится отправить к Луне орбитальный аппарат

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РК готовится к запуску лунного орбитального аппарата (KPLO). В прошлом году были завершены сборочные испытания и проверка работы в орбитальной среде. В настоящий момент проводятся испытания электромагнитной совместимости и работоспособность солнечных батарей. Новый аппарат оснащён камерами высокой точности, новейшим навигационным и коммуникационным оборудованием. В их числе датчики магнитного поля и гамма-излучения, теневая камера, разработанная в NASA, и многое другое. В мае этого года начнётся подготовка к транспортировке аппарата к пусковой площадке. Запуск запланирован август. Аппарат будет выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Фалькон-9» американской аэрокосмической компании SpaceX. В его задачи входит наблюдение за поверхностью Луны и сбор информации для последующих исследований спутника Земли и космоса. Программа рассчитана на один год.