Пхеньян сообщил об успешных испытаниях «гиперзвуковой» ракеты

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6 января Северная Корея сообщила о проведённых накануне успешных испытаниях «гиперзвуковой» ракеты. Как сообщило агентство ЦТАК, ракета совершила «горизонтальное перемещение на 120 км от первоначального азимута пуска и точно поразила установленную цель на расстоянии 700 км». О скорости полёта не сообщается. «Испытательный запуск наглядно продемонстрировал управляемость и стабильность гиперзвуковой планирующей боевой части, которая сочетает в себе многоступенчатый планирующий прыжковый полёт и сильное боковое движение». В ходе испытания «подтверждена надёжность топливной ампульной системы в зимних погодных условиях»,- говорится в сообщении ЦТАК. В нём подчёркивается также, что разработка гиперзвуковых ракет является «важнейшей из пяти первоочередных задач сектора стратегических вооружений». Ранее Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК сообщил о запуске, предположительно, баллистической ракеты с наземной установки в сторону Восточного моря с территории провинции Чагандо. По данным японской береговой охраны, ракета упала в Восточное море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Гиперзвуковые ракеты обычно летают со скоростью не менее 5 Махов, или 6.125 километров в час, оставляя противнику мало времени для ответа. Северная Корея провела первый испытательный запуск гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8» в сентябре прошлого года. Она достигла скорости около 3 Махов. По мнению южнокорейских военных, новая ракета находится на ранних стадиях разработки, и «для её фактического развёртывания потребуется значительное время».