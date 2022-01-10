Компании РК получили 139 наград на CES-2022

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Южнокорейские технологии и продукты завоевали 139 наград за инновации на Международной выставке потребительской электроники CES-2022. Как сообщили 10 января в Корейской ассоциации международной торговли, побит рекорд 2020 и 2021 годов. Когда было получено по 101 награде. В крупнейшей в мире выставке информационных технологий и бытовой электроники, которая прошла в Лас-Вегасе на прошлой неделе, приняли участие 416 южнокорейских компаний, что также является рекордным количеством. Всего в этом году было вручено 623 награды в 27 областях. 27% наград присуждены в областях здравоохранения, здорового образа жизни, мобильности, устойчивого развития и виртуальной реальности. В частности, количество наград за инновации в категории здравоохранения и здорового образа жизни выросло в пять раз по сравнению с 2019 годом, составив в этом году 77.