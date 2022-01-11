СНБ РК выразил «глубокое сожаление» ракетным запуском

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11 января Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте РК провёл экстренное заседание. Оно состоялось вскоре после того, как стало известно о том, что Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету. Участники заседания проанализировали действия Северной Кореи и выразили глубокое сожаление по поводу последнего ракетного запуска, который произошёл в то время, когда политическая ситуация является очень критической. Они призвали Северную Корею выступить за возобновление диалога в соответствии с ожиданиями мирового сообщества,- сообщил представитель администрации президента РК. Заслушав отчёт председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерала Вон Ин Чхоля, члены Совета национальной безопасности высказались за укрепление сотрудничества Сеула и Вашингтона в вопросах проведения подробного анализа обстоятельств запуска и принятия необходимых ответных мер,- говорится в сообщении. Предполагается, что ракета была запущена с территории провинции Чагандо.