РК на 18-м месте в рейтинге общественной честности

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Правительство РК было признано наиболее эффективным в борьбе с коррупцией среди азиатских стран по итогам оценки общественной честности. Об этом 13 января сообщили в Комиссии по борьбе с коррупцией и гражданским правам. По итогам 2020 года РК заняла 18-е место из 114 стран в рейтинге общественной честности (IPI), подготовленном Европейским центром по борьбе с коррупцией (ERCAS), опередив другие азиатские страны. Общая оценка РК составила 8,09 балла. Рейтинг составляется два раза в год при поддержке Европейского Союза (ЕС). Он представляет собой оценку уровня сдерживания коррупции в разных странах, включая такие параметры, как независимость судебной системы, гражданское участие и свобода прессы. В 2015 году, когда он был представлен впервые, РК заняла 23-е место, набрав 8,04 балла, затем 24-е (8,02 балла) в 2017 году и 20-е (8,33 балла) в 2019 году. В 2020 году результат РК оказался самым высоким за всё это время. При этом страна оказалась на первом месте по уровню открытости для торговли, на 12-м месте по уровню гражданских прав в электронном пространстве, на 21-м по административной нагрузке, на 26-м месте по прозрачности государственного бюджета, на 34-м месте по степени свободы прессы и на 48-м по уровню независимости судебной власти.