Кандидат в президенты от правящей партии опережает кандидата от оппозиции на 9%

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Кандидат в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён опередил по уровню поддержки своего соперника от основной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля на 9%. Как свидетельствуют результаты совместного опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого с 10 по 12 января агентствами Embrain Public, Kstat Research, Korea Research и Hankook Research, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 37% опрошенных. Это на 1% больше, чем по результатам предыдущего опроса. Юн Сок Ёля поддержали 28% респондентов, как и по результатам предыдущего опроса. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, которого поддержали 14% респондентов. На четвёртом месте кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3%. 17% опрошенных пока не определились, за кого будут голосовать на выборах. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 44% респондентов. 50% придерживаются противоположного мнения. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайте Центризбиркома.