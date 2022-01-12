В РК будут усилены требования для въезжающих из-за рубежа

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В целях борьбы с ростом числа завозных случаев коронавирусной инфекции, включая вариант Омикрон, въезжающим в РК из зарубежных стран необходимо будет предъявить на регистрации на рейс отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета. До сих пор действовал срок 72 часа. Для перемещения из аэропорта к месту жительства необходимо будет использовать собственный автомобиль, либо специальные автобусы, поезда и такси. Об этом было объявлено 13 января на брифинге по итогам заседания центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Данные меры планируется ввести в действие с 20 января. Кроме того, в случае, если в прибывшем самолёте будут выявлены трое или более инфицированных пассажиров, полёты по данному направлению могут быть прекращены на одну неделю. 12 января под данное ограничение подпадали семь рейсов из пяти стран. Эта мера будет введена в действие после согласования с соответствующими ведомствами.