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В Корее

Суд приостановил применение вакцинных пропусков для входа в крупные магазины и для несовершеннолетних

Write: 2022-01-14 17:27:40Update: 2022-01-14 17:39:04

Суд приостановил применение вакцинных пропусков для входа в крупные магазины и для несовершеннолетних

Photo : YONHAP News

14 января Сеульский суд по административным делам приостановил обязательное предъявление вакцинных пропусков для входа в универмаги и дисконтные магазины. Начиная с ноября, при посещении предприятий общественного питания требуется предъявление доказательства вакцинации против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста. Позднее данное требование было введено для универмагов и дисконтных магазинов площадью более 3 тыс. кв.метров. Кроме того, отменено требование о наличии таких пропусков у  несовершеннолетних в возрасте от 12 до 18 лет, проживающих в столице, которые посещают многофункциональные объекты. 1.023 жителя Сеула, подавших иск, считают, что программа вакцинных пропусков дискриминирует непривитых людей. Решение суда будет действовать 30 дней, до вынесения решения судом следующей инстанции. Тем не менее, проверка вакцинных пропусков останется в силе при посещении предприятий общественного питания,  кинотеатров, компьютерных залов и спортивных объектов. 
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