Вступил в силу закон об ответственности за несчастные случаи на производстве

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27 января в РК вступил в силу новый закон, предусматривающий ответственность руководителей компаний за неспособность предотвратить серьёзные несчастные случаи на производстве. Он касается промышленных предприятий с числом работающих более 50 человек, а также строительных объектов стоимостью более 5 млрд вон (4 млн 200 тыс. долларов). В соответствии с законом, серьёзным несчастным случаем считается происшествие, в результате которого погиб минимум один человек, либо минимум два человека получили травмы, требующие лечения более шести месяцев. Закон возлагает на владельцев бизнеса и генеральных директоров предприятий ответственность за гибель сотрудников, связанную с несчастными случаями на рабочем месте, в виде тюремного заключения от одного года или штрафа до 1 млрд вон (830 тыс. долларов). Причастные к гибели людей промышленные корпорации или государственные учреждения могут быть оштрафованы на сумму до 5 млрд вон (4 млн 200 тыс. долларов). Крупные финансово-промышленные группы заявили, что закон предусматривает чересчур суровые наказания за неизбежные несчастные случаи, призвав правительство свести к минимуму любые побочные эффекты от его применения. Корейская федерация промышленных предприятий заявила, что формулировки ряда статей закона являются чересчур расплывчатыми и неточными.