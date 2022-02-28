В СБ ООН обсудили запуск КНДР баллистической ракеты

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28 февраля Совет Безопасности ООН провёл закрытое совещание, в ходе которого, помимо основных вопросов, обсуждался последний запуск КНДР баллистической ракеты. После окончания заседания состоялась пресс-конференция, в ходе которой представители 11 стран, в том числе РК, США, Великобритании и Японии, сделали совместное заявление с осуждением ракетных пусков. Они призвали все страны-члены ООН осудить опасные действия Пхеньяна, подчеркнув важность соблюдения антисеверокорейских санкций. В заявлении также говорится, что КНДР должна выбрать путь укрепления международной безопасности и мира, работая на смягчение напряжённости в регионе. Южнокорейская сторона впервые в этом году присоединилась к совместному заявлению с осуждением действий КНДР. В правительстве РК указали, что этот шаг был сделан с учётом продолжающихся ракетных провокаций Севера и сложности ситуации. 27 февраля Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. На следующий день агентство ЦТАК сообщило о том, что были проведены испытания в рамках разработки разведывательного спутника.