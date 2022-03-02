Правительство РК поможет компаниям, работающим с Россией и Украиной

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Правительство РК приняло решение о предоставлении финансовой помощи в объёме 2 трлн вон (1 млрд 600 млн долларов) отечественными компаниям, понёсшим ущерб в связи с антироссийскими санкциями. Такое заявление было сделано 4 марта министерством промышленности, торговли и энергетики. Сообщается, что решение принято с целью минимизации рисков и ущерба южнокорейскому бизнесу. Корейская корпорация торгового страхования и профильные финансовые учреждения окажут всемерную поддержку экспортно-импортным компаниям, а также компаниям, работающим в России в повышении ликвидности и расширении каналов экспорта. В настоящий момент ведётся работа по конкретизации списка объектов помощи и мер поддержки. В перечень товаров, подпадающих под страхование рисков, включены импортируемые белое золото и алюминий. В полтора раза повышена сумма страхового покрытия убытков. Корейское агентство безопасности торговли и промышленности будет оказывать оперативную консультационную помощь компаниям в вопросах ограничения экспорта в Россию. Министерство промышленности, торговли и энергетики увеличивает количество сотрудников рабочей группы по экономическим связам с Россией, владеющих русским и украинским языками.