Проблема постковидного синдрома вызывает озабоченность

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Накопленное количество переболевших коронавирусом южнокорейцев приближается к 13 млн человек. Одновременно растёт число людей, страдающих постковидным синдромом, который выражается в сохранении долгосрочных симптомов в виде упадка сил и общего снижения жизнедеятельности. Постковидный синдром внесён в Международный классификатор болезней. Часто люди даже после болезни продолжают жаловаться на затруднённое дыхание, усталость, сонливость, несобранность и другие отклонения в состоянии здоровья. В стране появляются реабилитационные клиники, которые занимаются такими случаями. Их посещают сотни людей, половина которых жалуются на боли и першение в горле, а также усталость. Часто встречаются боли в груди, несобранность, головокружение. Растёт доля людей, которые страдают от постковидного синдрома более двух месяцев после окончания болезни. В некоторых случаях подобное состояние сохраняется более года. По имеющимся данным, 87,2% южнокорейцев, переболевших коронавирусом, сталкивались с проявлениями постковидного синдрома. Карантинные власти занимаются данной проблемой. На этой неделе будут представлены результаты исследования, на основе которых будут разрабатываться меры профилактики и лечения.