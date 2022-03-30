Избранный президент РК назначил премьер-министром Хан Док Су

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Избранный президент РК Юн Сок Ёль назначил главой своего первого правительства опытного политика Хан Док Су. Выступая 3 апреля на пресс-конференции, он объяснил свой выбор компетентностью и высоким профессионализмом кандидата. 72-летний Хан Док Су ранее занимал ряд высоких должностей в правительстве. Он был министром финансов и премьер-министром при бывшем президенте Ро Му Хёне. Будучи послом в США при президенте Ли Мён Баке, Хан Док Су сыграл ключевую роль в заключении соглашения о свободной торговле между Сеулом и Вашингтоном. Юн Сок Ёль особо отметил богатый опыт Хан Док Су в экономике и дипломатии. Сам кандидат заявил, что чувствует гордость и большую ответственность в связи с назначением, учитывая непростые экономические и геополитические условия, в которых находится страна. В числе главных задач он назвал укрепление самостоятельности страны в сферах внешней политики и обороны, обеспечение стабильности финансовой системы, сохранение профицита платёжного баланса и высокой производительности в промышленности.