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Со следующей недели РК может вернуться к обычной повседневной жизни, когда будет снято большинство ограничений, действовавших в течение двух лет. Новые меры будут объявлены 15 апреля центральным штабом по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Эксперты считают, что с высокой долей вероятности они будут близки к отмене карантинного режима. Ранее в радиоинтервью TBS представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ён Рэ заявил, что рассматривается возможность отмены ограничений на время работы многоцелевых объектов и допустимое количество участников личных встреч. 1 апреля в правительстве также сообщили, что при сохранении нынешних темпов сокращения распространения вируса ограничения могут быть сняты, вплоть до отмены масочного режима на улице. Может быть сохранено лишь ношение масок в закрытых помещениях. В апреле темпы распространения вируса демонстрируют отчётливый спад. Ссылаясь на данные о числе переболевших и вакцинированных, власти заявляют, что в стране сформировался коллективный иммунитет. Между тем, многие эксперты призывают не торопиться с отменой масочного режима, который является не затратным, но эффективным средством сдерживания вируса. Эту позицию поддержал и председатель комиссии по приёму президентских полномочий Ан Чхоль Су, назвав полную отмену ограничений преждевременной мерой.