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19 апреля в РК отмечают 62-ю годовщину Апрельской революции, которая привела к отставке первого президента страны Ли Сын Мана. Действующий глава государства Мун Чжэ Ин отметил важность демократии в жизни корейского народа. Он написал в соцсетях, что демократия является щитом для народа от давления, дискриминации и влияния деструктивных сил. Она распространяется не только на политику, но также на экономику и повседневную жизнь людей. «Несмотря на пандемию коронавируса, мы сумели укрепить демократию, которая является ключом к решению таких глобальных задач как преодоление пандемии и достижение углеродной нейтральности». Революция 19 апреля стала подтверждением того, что «народ является хозяином страны»,- отметил президент. Он также сообщил о намерении включить в реестр ЮНЕСКО «Память мира» архивных данных об Апрельской революции, а также демократических движениях в Тэгу и Тэчжоне. Утром 19 апреля Мун Чжэ Ин посетил Национальное кладбище в Сеуле, где почтил память участников апрельских событий, погибших в результате попыток власти подавить демократические выступления.