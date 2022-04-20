В Сеуле не видят смысла в поставках оружия Украине

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От поставок Украине танков и истребителей южнокорейского производства «будет мало смысла», поскольку на освоение этой техники перед её использованием «потребуются месяцы». Об этом заявил директор Корейского агентства оборонных закупок Кан Ын Хо, выступая 20 апреля на форуме в Сеуле. «Делиться оружием - значит делиться собственным выживанием»,- подчеркнул он. Украина неоднократно обращалась к южнокорейской стороне с просьбой предоставить летальное вооружение. В видеообращении к депутатам Национального собрания 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у РК «есть различная военная техника, которая может блокировать российские корабли и российские ракеты». Власти РК в ответ напоминали о существовании ограничений на поставки летального оружия зарубежным странам, учитывая ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове и необходимость поддерживать состояние боеготовности собственных вооружённых сил. Заявление Кан Ын Хо подтверждает политику южнокорейского правительства, которое поставляет Украине лишь нелетальные предметы военного назначения, такие как каски, бронежилеты и аптечки.