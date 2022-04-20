Избранный президент РК посещает южные регионы страны

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С 20 апреля избранный президент РК Юн Сок Ёль совершает рабочую поездку по южным регионам страны. Ранее он обещал, что создаст там благоприятные условия для ведения бизнеса, ослабив различные ограничительные меры. 21 и 22 апреля Юн Сок Ёль намерен посетить город Пусан, а также провинции Чолла-Намдо, Кёнсан-Намдо. Там он ознакомится с работой промышленных объектов и обсудит актуальные вопросы с местным населением. 20 апреля избранный глава государства посетил город Чончжу провинции Чолла-Пукто, где на встрече с горожанами заявил, что ослабит государственное регулирование в рамках реализации главной цели - повышения уровня жизни населения. «Мы создадим условия для свободного заработка граждан страны, иностранцев, отечественных и зарубежных компаний. Для государства важно собирать налоги»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Он также пообещал приложить усилия для активизации инвестиционной активности. В Кванчжу Юн Сок Ёль заявил о планах поддержать проект создания в городе центра развития отрасли искусственного интеллекта. Это вторая поездка будущего главы государства по стране после объявления результатов президентских выборов. Ранее Юн Сок Ëль посетил город Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто.