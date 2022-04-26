Начинается приём заявок на посещение Чхонвадэ

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С 10 мая президентская резиденция Чхонвадэ будет открыта для свободного посещения. Как сообщили в комиссии по приёму президентских полномочий, можно будет осмотреть площадь перед главным зданием резиденции, внутренний парк Нокчивон и комплекс Санчхунчжэ, где принимали высоких гостей. На первом этапе, до 22 мая, эти объекты будут открыты в ограниченном формате. В течение дня 6 групп по 6,5 тыс. человек смогут осматривать резиденцию в течение двух часов. Приём заявок на экскурсии начинается 27 апреля. Внутренние помещения резиденции Чхонвадэ можно будет осмотреть только после того, как оттуда вывезут документы и демонтируют специальное оборудование. В каком формате резиденцию можно будет посетить после 22 мая, пока не решено. 10 мая откроется свободный доступ на гору Пугаксан, у подножия которой расположена резиденция. Избранный президент РК Юн Сок Ёль начнёт работать во временном офисе на пятом этаже здания министерства обороны в муниципальном округе Ёнсан-гу, куда он решил перенести администрацию. Это связано с затянувшейся подготовкой его офиса на втором этаже. Также пока не завершена подготовка резиденции, в которой президент будет жить. Поэтому в течение месяца Юн Сок Ёль будет ездить на работу из своего дома в столичном районе Сочхо-дон. Его представители сообщили, что маршрут передвижения президента будет выбираться так, чтобы минимизировать неудобства для жителей Сеула.