В РК продолжается рост занятости

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По состоянию на конец апреля текущего года, численность занятого населения составила в РК 28 млн 78 тыс. человек. Это на 865 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,- сообщили 11 мая в Национальном статистическом управлении. Рост занятости продолжается 14 месяцев подряд. Уровень занятости среди южнокорейцев трудоспособного возраста вырос на 1,7% в годовом исчислении, составив 62,1%. Показатели улучшились в сферах здравоохранения, социальных, транспортных и складских услуг, а также в информационно-коммуникационном секторе. При этом сокращение занятости продолжается в оптовой и розничной торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе. Число постоянных работников увеличилась на 929 тыс., временных - на 48 тыс. человек. Количество подёнщиков сократилось на 117 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Количество безработных сократилось на 283 тыс. человек в годовом исчислении, составив 864 тыс. человек. Уровень безработицы снизился на 1%, составив 3% экономически активного населения. Это самый низкий показатель за апрель с 1999 года. Численность экономически неактивного населения сократилась на 376 тыс. человек, составив 16 млн 300 тыс. человек.