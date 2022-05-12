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В РК появится управление по делам зарубежных соотечественников. Кроме того, будет создана система предоставления административных услуг для корейцев, проживающих в других странах. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 11 мая в Сеуле на встрече с соотечественниками. Президент сказал, что будет сформировано единое глобальное сообщество корейцев, которое обеспечит условия для совместного процветания. Для этого будет проводиться политика, направленная на укрепление прав и соблюдение интересов соотечественников за рубежом. Юн Сок Ёль пообещал доработать систему выборов за рубежом, учтя все недочёты, выявленные за 10 лет с начала её работы. Будут приняты меры по развитию связей с зарубежными соотечественниками по разным направлениям, в том числе, в подготовке кадров будущего. В мероприятии приняли участие 1.100 зарубежных соотечественников и 190 представителей государственных ведомств.