В госсекторе РК растёт число мужчин, берущих отпуск по уходу за ребёнком

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В прошлом году среди 20.972 сотрудников госкомпаний, взявших отпуск по уходу за ребёнком, на мужчин пришлось 17,7%. Данный показатель увеличивается с 2017 года, когда он составил 9,9%. В прошлом году таким отпуском воспользовались мужчины, работающие в 318 госкомпаниях. Это 86% госсектора. Наиболее активной в этом плане оказалась Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики - 281 человек. В данной организации доля мужчин, взявших отпуск по уходу за ребёнком, составила 45,5%. Далее следуют Корейская железнодорожная корпорация (KORAIL), Национальная корпорация медицинского страхования, Корейская электроэнергетическая корпорация, Корейская земельная и жилищная корпорация и другие. Между тем, среди госслужащих доля мужчин, взявших вышеуказанный отпуск, составила 41,5%. Отмечается, что это связано с мерами по улучшению условий продвижения госслужащих по карьерной лестнице и увеличению отпускных выплат.