Правила карантинного контроля при въезде в РК будут смягчены

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Правительство РК приняло решение о смягчении правил карантинного контроля при въезде в страну, включая возможность проведения экспресс-теста на COVID-19. Об этом сообщили 13 мая в центральном штаба по противодействию чрезвычайным ситуациям, стихийным бедствиям и катастрофам. Планируется до конца июня увеличить количество международных авиарейсов со 100 до 230 в неделю. Представитель карантинных властей сообщил, что с 1 июня количество тестов на COVID-19, которые необходимо сделать при въезде в страну, будет снижено с трёх до двух. Кроме того, перед въездом в РК можно будет делать не только ПЦР-тест, как сейчас, но и экспресс-тест. В настоящий момент в течение суток после прибытия в РК необходимо сделать ПЦР-тест. С 1 июня это можно будет сделать в течение трёх дней. Получившие три прививки от коронавируса освобождаются от карантина после прибытия в страну. Для прибывающих в возрасте от 12 до 17 лет требования по вакцинации смягчаются. В частности, вакцинированными будут признаваться те, кто получил две прививки, при условии, что после второй прошло более 14 дней. В штабе отметили улучшение эпидемической ситуации. Однако отмечается наличие рисков, связанных с распространением подвидов Омикрон, которые более заразны.