Президент РК призвал парламент принять дополнительный бюджет

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Президент РК Юн Сок Ёль призвал Национальное собрание сотрудничать с правительством в принятии дополнительного бюджета в размере 59 трлн вон, подчеркнув, что стабилизация жизни людей крайне важна. Данный призыв прозвучал в ходе состоявшегося 16 мая первого выступления нового главы государства перед парламентариями. Президент заявил, что поддержка всех политических партий как никогда необходима для устранения серьёзных угроз и вызовов, с которыми сталкивается нация. Юн Сок Ёль напомнил, что изменения на мировой арене стали серьёзным вызовом для отечественной экономики, рост которой зависит от экспорта. Он особо подчеркнул, что владельцы малого бизнеса и социально незащищённые слои населения понесли колоссальные убытки в период пандемии COVID-19. Глава государства подчеркнул необходимость перестройки национальной пенсионной, образовательной и трудовой систем, отметив, что, если такие усилия не будут предприняты сейчас, социальная устойчивость государства столкнётся с угрозами. Он добавил, что правительство и Национальное собрание должны работать вместе для скорейшей реализации реформ. Коснувшись предстоящего южнокорейско-американского саммита, Юн Сок Ёль сказал, что он обсудит с президентом США Джо Байденом вопросы укрепления сотрудничества в глобальных цепочках поставок с помощью концепции экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF). Юн Сок Ёль отметил также, что Сеул окажет Пхеньяну необходимую помощь в борьбе с COVID-19, направив вакцины, предметы медицинского назначения и оборудование, а также медицинский персонал. Для этого необходимо согласие северокорейской стороны.