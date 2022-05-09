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Правительство РК подготовило законопроект о дополнительном бюджете, предназначенном для выплаты компенсаций владельцам малого бизнеса, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо, выступая 11 мая на первом консультативном совещании представителей партии Сила народа и правительства. Законопроект будет обсуждаться на заседании кабинета министров 12 мая, а на следующий день его направят в Национальное собрание. Правительство будет в полной мере сотрудничать с законодателями для утверждения законопроекта до конца мая,- добавил Чху Гён Хо. Выступая на совещании, лидер парламентской фракции партии Сила народа Квон Сон Дон сказал, что с правительством достигнута договорённость предоставить не менее чем по 6 млн вон (4.700 долларов) 3 млн 700 тыс. индивидуальных предпринимателей, владельцев среднего и малого бизнеса с доходом менее 3 млрд вон (2.350 млн долларов) в год. Точный размер запланированного дополнительного бюджета не назван. При этом правительство не планирует выпускать дополнительные казначейские облигации для его финансирования.