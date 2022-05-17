В РК продолжается снижение числа новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 16 мая в стране зарегистрированы 35.117 новых случаев COVID-19. Это в 2,6 раза больше, чем в предыдущий день, когда было зарегистрировано самое низкое число заболевших с 26 января. Рост объясняется увеличением количества тестов на COVID-19 к середине недели. Однако данный показатель является самым низким для вторника за 3,5 месяца, с 1 февраля. Таким образом, тенденция к замедлению распространения вируса продолжается. Общее число заболевших с начала пандемии составило 17.830.429 человек. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 333 человека, что на 12 человек меньше, чем днём ранее. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 27 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 23.771 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%. Позднее на этой неделе правительство планирует принять решение о дальнейшем ослаблении ограничений, связанных с COVID-19.