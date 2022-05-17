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Политика

Делегация РК примет участие в Давосском форуме

Write: 2022-05-18 10:28:27Update: 2022-05-18 10:31:41

Делегация РК примет участие в Давосском форуме

Специальная делегация РК во главе с бывшим депутатом Национального собрания На Гён Вон примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдёт в швейцарском Давосе с 22 по 26 мая. В составе делегации, в частности, бывший депутат Национального собрания Киль Чжон У, генеральный директор компании Hanwha Solutions Ким Дон Гван, проректор Корейского института передовой науки и технологий (KAIST) Ли Сан Оп. Делегация представит участникам форума основные направления внешней политики администрации Юн Сок Ëля, уделив особое внимание экономической безопасности и изменению климата. В программе Визита в Давос - встреча с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером, в ходе которой будет обсуждаться план оказания гуманитарной помощи Северной Корее в условиях распространения на её территории коронавирусной инфекции. 
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