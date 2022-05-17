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Национальное собрание РК утвердило Хан Док Су в должности премьер-министра страны. В поддержку его кандидатуры проголосовали 208 из 250 участников пленарного заседания, состоявшегося 20 мая. 36 депутатов высказались против, 6 воздержались. Премьер-министр - единственная должность в южнокорейском правительстве, требующая одобрения парламента. Новый глава правительства заявил журналистам, что он сделает всё, что в его силах, чтобы оправдать доверие президента. Он пообещал добиваться восстановления финансовой устойчивости и национального единства. Администрация президента приветствовала решение Национального собрания, выразив намерение тесно сотрудничать с оппозиционной Демократической партией Тобуро, которая имеет большинство в Национальном собрании, и благодаря которой стало возможно утверждение нового премьер-министра. 72-летний Хан Док Су возглавил южнокорейское правительство во второй раз. В 2007-2008 годах, в период правления администрации Ро Му Хёна, он уже занимал должность премьер-министра.