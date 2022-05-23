Суточное число новых случаев COVID-19 в РК – минимальное за 17 недель

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 22 мая в стране зарегистрированы 9.975 новых случаев COVID-19. Это минимальный показатель за последние 17 недель, с 25 января текущего года, что в очередной раз свидетельствует о стабилизации эпидемической ситуации. Общее число заражённых коронавирусом с начала пандемии составило 17.967.672 человека. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 225 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 22 человека. Общее число умерших с начала пандемии – 23.987 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%. Начиная с 23 мая, прибывающие из-за рубежа могут предъявить отрицательный результат экспресс-теста на антигены, сданного в течение 24 часов до вылета. Ранее принимался только результат ПЦР-теста. В конце прошлой недели правительство приняло решение сохранить обязательный семидневный карантин для заражённых COVID-19 в течение четырёх недель, до 20 июня, в связи выявлением в стране новых штаммов коронавируса. Впоследствии это может привести к ухудшению эпидемической ситуации. При принятии решения были учтены мнения экспертной комиссии по инфекционным заболеваниям, местных администраций и заинтересованных ведомств.