В Будапеште прошёл фестиваль «День Кореи»

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21 мая в Будапеште состоялся фестиваль «День Кореи 2022», который посетили около 10 тыс. человек. Об этом сообщили в посольстве РК и Корейском культурном центре в Венгрии. Активное участие в организации мероприятия приняли Корейская корпорация содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA), 20 местных фан-клубов корейской культурной волны Халлю, южнокорейские компании, работающие на венгерском рынке, университеты. В церемонии открытия приняли участие спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер, представители МИД и министерства финансов, Венгерского агентства по продвижению инвестиций. Программа фестиваля включала тхэквондо-шоу, музыкальное и танцевальное представление, танцевальное шоу с участием 600 любителей К-РОР, различные игровые мероприятия, прокат корейского традиционного наряда Ханбок и многое другое. Большой популярностью пользовался сектор K-Food, где можно было познакомиться с блюдами корейской кухни. В ходе фестиваля корейские производители представили свои новейшие товары. Посол РК в Венгрии Пак Чхоль Мин сообщил, что фестиваль посетили 5.400 южнокорейцев, проживающих и работающих в Венгрии. По его словам, это ежегодное мероприятие, которое знакомит местных жителей с Кореей, внося вклад в укрепление двусторонних отношений.