В провинции Канвондо выявлена вспышка африканской чумы свиней

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На одной из ферм в провинции Канвондо зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Это первый случай с начала года. Периодические вспышки данного заболевания в РК наблюдаются последние три года. Однако до настоящего момента в большинстве случаев вирус фиксировался среди диких кабанов, которые являются основным источником заражения. На этот раз африканская чума свиней обнаружена на свиноферме в уезде Хончхон-гун провинции Канвондо. Она находится в 1 км от места, где 20 мая было найдено тело инфицированного дикого кабана. 26 мая хозяин фермы обнаружил четыре погибших свиньи. Анализ показал наличие у них вируса. Дополнительный анализ у остальных животных также выявил инфекцию. Сразу после этого министерство продовольствия, сельского, лесного хозяйства приняло решение о приостановке работы всех свиноферм, скотобоен, комбикормовых заводов на территории провинций Кёнгидо и Канвондо в течение 48 часов. На ферме, где была выявлена вспышка, работают эксперты. Всё поголовье свиней (1.500 голов) данного хозяйства подлежит уничтожению в рамках профилактических мер. Кроме того, власти намерены в кротчайшие сроки провести проверку 15 тыс. свиней на 15 фермах уезда Хончхон-гун. В ближайшее время профилактические меры будут приняты и в отношении 200 хозяйств провинции Канвондо, в которых поголовье свиней составляет 510 тыс.