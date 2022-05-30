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Политика

РК, США и Японии осуждают действия Пхеньяна

Write: 2022-05-30 12:48:17Update: 2022-05-30 15:25:33

РК, США и Японии осуждают действия Пхеньяна

Photo : Getty Images Bank

Главы внешнеполитических ведомств РК, США и Японии пообещали приложить дополнительные усилия, чтобы положить конец дестабилизирующей деятельности Северной Кореи и вернуть её за стол переговоров. В опубликованном 27 мая совместном заявлении министр иностранных дел РК Пак Чин, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси выразили сожаление по поводу неудачной попытки принять новую резолюцию Совета Безопасности ООН по Северной Корее. «Мы подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению координации с мировым сообществом, чтобы призвать Пхеньян прекратить свою незаконную деятельность и начать диалог. РК, США и Япония решительно осуждают недавние запуски баллистических ракет в Северной Корее, обязуются укреплять трёхстороннее сотрудничество в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова и полного выполнения соответствующих решений Совета Безопасности ООН»,- говорится в заявлении. 
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