КНДР председательствует на Конференции по разоружению

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2 июня в штаб-квартире ООН в Женеве пройдёт пленарное заседание Конференции по разоружению под председательством КНДР. Данный орган учреждён в 1979 году и является постоянно действующим многосторонним форумом международного сообщества по разоружению. Членами Конференции являются 65 стран. Страна-председатель определяется в алфавитном порядке. КНДР является председателем с 30 мая по 24 июня. В этой связи неправительственная организация UN Watch недавно обратилась к государствам-членам с призывом бойкотировать встречу. Северная Корея была председателем Конференции по разоружению в 2011 году, что в то время вызвало критику ряда стран, включая США. КНДР присоединилась к Конференции по разоружению в 1996 году одновременно с РК. Главой северокорейской делегации на Конференции по разоружению является постоянный представитель КНДР при ООН Хан Дэ Сон.