В Нурсултане состоится концерт «Привет! K-POP Festa»

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18 июня в столице Казахстана Нурсултане состоится концерт «Привет! K-POP Festa», знаменующий начало года культурных обменов между РК и Казахстаном. Об этом сообщили 17 июня в министерстве культуры, спорта и туризма РК. В концерте примут участие известная южнокорейская певица Пэк Чи Ён, бойз-бэнд Highlight, гёрл-группа Viviz. Все билеты были полностью распроданы за три часа с начала продаж. Концерт станет началом 12-ти крупных мероприятий по культурному обмену, которые будут проходить в течение двух лет. С 24 июня по 14 августа в Национальном музее Республики Казахстан состоится выставка корейского художника Пак Тэ Сона. В сентябре в Государственном театре оперы и балета «Астана-опера» состоится выступление корейской оперной певицы, лауреата премии «Грэмми» Чо Су Ми. Также в этом году планируется выступление в РК балетной труппы из Казахстана.