Космическая ракета «Нурихо» успешно выполнила программу полёта

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Первая южнокорейская ракета-носитель «Нурихо» (KSLV-II) успешно запущена 21 июня в 16:00 с космодрома «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо. Полёт прошёл по заранее намеченному плану. По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, сеанс связи со спутником, выведенным ракетой на орбиту Земли, был проведён в штатном режиме. Специалисты анализируют данные, поступающие с ракеты. Как и планировалось, отделение первой ступени произошло через 127 секунд после старта на высоте 59 км. Затем произошло отделение второй ступени, и на высоте 700 км двигатели третьей ступени прекратили работу. Затем от ракеты отделились спутник для проверки её характеристик массой 162,5 килограмма, четыре спутника, разработанных университетами для исследовательских целей, а также макет полезной нагрузки весом 1.300 килограммов. Таким образом, все задачи полёта успешно выполнены. Выводы о работе спутников можно будет сделать примерно в 10 часов утра 22 июня. Между тем, министр науки и информационно-коммуникационных технологий Ли Чжон Хо подтвердил, что запуск ракеты прошёл успешно, а спутники выведены на орбиту. Выступая на брифинге, он заявил, что данный запуск является историческим моментом не только для отечественной научно-технологической школы, но и для страны в целом. Министр подчеркнул, что РК достигла великого прорыва в научно-технологическом развитии, став седьмой по счёту космической державой. Третий запуск ракеты «Нурихо» планируется в первой половине 2023 года.