Запуск ракеты «Нурихо» назначен на 21 июня в 16:00

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Запуск первой южнокорейской космической ракеты «Нурихо» (KSLV-II) запланирован на 21 июня в 16:00. Об этом сообщили в Корейском институте космических исследований. Между тем, в Космическом центре «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо завершилась подготовка к запуску. Ракета должна вывести на орбиту спутник для проверки характеристик ракеты массой 162,5 килограмма, четыре спутника, разработанных университетами для исследовательских целей, а также макет спутника весом 1.300 килограммов. Первоначально запуск планировался на 16 июня, но он был отложен из-за технического сбоя в датчике бака с окислителем. Первый экземпляр ракеты «Нурихо», запущенный в октябре прошлого года, успешно достиг заданной высоты 700 километров. Однако макет спутника не был выведен на орбиту, так как двигатель третьей ступени запустился раньше, чем планировалось. В 2013 году в проект создания ракеты «Нурихо» правительство РК инвестировало 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов). В период до 2027 года запланированы четыре запуска ракеты в рамках развития ракетно-космической программы.