С южнокорейским спутником установлена двусторонняя связь

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22 июня Центр управления полётами при Корейском институте аэрокосмических исследований (KARI) установил двустороннюю связь со спутником, который накануне был выведен на околоземную орбиту первой южнокорейской ракетой-носителем «Нурихо» (KSLV-II). По данным института и министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, сеанс связи успешно осуществлён в 3 часа 1 минуту. Институт синхронизировал время со спутником, активизировав GPS-приёмник, который установлен на спутнике. Кроме того, на спутник направлены данные для корректировки его положения. Анализ полученной информации подтверждает положительное состояние спутника и корректность работы всех систем. В течение недели будет вестись работа по стабилизации положения спутника и проверке его состояния. С 29 июня начнётся поочерёдное отделение четырёх малых исследовательских спутников с интервалом в два дня. Весь процесс будет заснят на камеру, установленную на основном спутнике. В течение двух лет он будет совершать 14,6 оборота вокруг Земли в сутки. В задачи спутника входит проверка работоспособности термоэлектрогенератора, антенны S-bad и другого оборудования, разработанного на основе южнокорейских технологий.