РК стремится к укреплению союза с США

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Министр обороны РК Ли Чжон Соп выразил намерение укреплять южнокорейско-американский союз на фоне роста ракетной и ядерной угроз со стороны Северной Кореи. В ходе состоявшегося 23 июня Национального молитвенного завтрака, организованного Фондом союза РК и США и Ассоциацией ветеранов США в Сеуле, министр отметил, что ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове очень сложная, но южнокорейская армия готова защитить страну. Глава МИД РК Пак Чин указал, что ракетная и ядерная программы Севера угрожают безопасности в Северо-Восточной Азии и в мире в целом. Он подчеркнул, что РК и США продолжают идти к единой цели по денуклеаризации КНДР. На мероприятии также выступил депутат от оппозиционной Демократической партии Тобуро Ким Чжин Пхё, кандидат на пост спикера Национального собрания. По его словам, администрация американского президента Джо Байдена считает самым важным стратегическим активом США союзы и дружественные страны. Он особо отметил, что сегодня союз двух стран важен как никогда.